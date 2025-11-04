Monaco se donne de l’air à Bodø

Après une défaite et deux nuls, Monaco a retrouvé la victoire en Ligue des champions à Bodø. Une victoire obtenue dans la douleur grâce à un missile de Balogun. Elle fait du bien.

Bodø/Glimt 0-1 Monaco

But : Balogun (43e) pour l’ASM

Expulsion : Gundersen (81e) côté norvégien

Sans Boder le plaisir, Monaco signe sa première victoire à l’extérieur en Ligue des champions depuis plus d’un an. Mieux : sa première victoire en Ligue des champions de la saison. Encore mieux : l’ASM grimpe de dix places d’un coup au classement de la phase de ligue. À croire que monter à 3 550 kilomètres au nord a du bon. Les Norvégiens se disent sûrement l’inverse à la fin du match, et les Monégasques se disent qu’il vaut mieux retenir les chiffres que le contenu. Car que ce fut dur pour l’ASM.

Grosse pluie, grosse victoire

Sans surprise et malgré la pluie et la pelouse fusante, le club du cercle polaire a mis du rythme dès les premières minutes. Thilo Kehrer a répondu d’une tête, non cadrée (16e). Patrick Berg, le capitaine norvégien, a manqué une grosse occasion, au-dessus (32e), mais c’est bien Monaco qui ouvre le score sur sa première frappe cadrée (et la première de la partie). Œuvre de Folarin Balogun, en angle très fermé (0-1, 43e). Monaco ouvre le score pour la première fois de la saison en Ligue des champions.

Et commence à reculer. Kasper Høgh trouve le poteau avant la pause. En deuxième mi-temps, Philipp Köhn a d’abord sauvé les siens sur un coup franc intelligent de Patrick Berg (52e), ensuite sur une reprise de Høgh (59e). La souffrance des Monégasques se poursuit jusqu’à ce Jostein Gundersen ne tacle durement Mika Biereth. Le carton rouge est logique (82e), et la fin de match plus tranquille. La défaite d’il y a 20 ans à Viking est oubliée, et Monaco peut envisager plus sereinement son déplacement à Paphos, et espérer retrouver ses absents Ansu Fati, Eric Dier, Vanderson et les autres peut-être rétablis.

Bodø/Glimt (4-3-3) : Haikin – Sjøvold, Moe (Gundersen, 46e), Bjørtuft, Bjørkan (Maatta, 86e) – Evjen, Berg (cap.), Fet (Blomberg, 73e) – Auklend, Høgh (Helmersen, 73e), Hauge (NIelsen, 86e). Entraîneur : Kjetil Knutsen.

Monaco (3-4-2-1) : Köhn – Kehrer (cap.), Salisu, Caio Henrique – Teze, Golovine, M. Coulibaly, K. Ouattara – Akliouche (Biereth, 72e), Minamino (Cabral, 63e) – Balogun. Entraîneur : Sébastien Pocognoli.

