Monaco condamné au chapeau 4 pour le tirage de jeudi

Le Paris Saint-Germain dans le chapeau 1, l’Olympique de Marseille dans le 3, et l’AS Monaco dans le 4. La position des clubs français est désormais figée en vue du tirage au sort de la première phase de la Ligue des champions, prévu jeudi à 18 heures. L’ASM pouvait espérer accompagner l’OM dans le chapeau 3, mais Bodø/Glimt a contrarié ses plans. Le club norvégien, qui s’appuie sur les points de sa demi-finale de Ligue Europa la saison passée, sera placé dans le chapeau 3 suite à sa qualification contre le Sturm Graz, ce qui envoie automatiquement Monaco avec les cancres.

Pas un drame puisque selon le nouveau format de la compétition, chaque club affronte deux équipes de chaque chapeau, dont le sien. Seule petite conséquence : Monaco aura huit adversaires potentiels dans le chapeau 3 et autant dans le chapeau 4. Si Bodø/Glimt ne s’était pas qualifié, les Monégasques auraient eu sept adversaires potentiels dans le chapeau 3 et neuf dans le chapeau 4.

H-42 avant le tirage…

