Paphos et Bodø/Glimt qualifiés, deux nouvelles têtes de plus en Ligue des champions

Paphos et Bodø/Glimt rejoignent la phase de ligue

Au bon souvenir de l’APOEL Nicosie.

Le football chypriote sera bien représenté en Ligue des champions cette saison. Paphos a déjoué les pronostics en éliminant l’Étoile rouge de Belgrade mardi (1-1). En bonne position après sa victoire à l’aller (1-2), le champion de Chypre a bien failli être poussé en prolongation, la faute au but de Mirko Ivanic (60e). Jaja – le Brésilien, pas l’ancien coureur cycliste – a cependant égalisé in extremis pour assurer la qualification des siens (90e). Une belle claque pour l’Étoile rouge, mais pas une grosse perte au regard de sa 29e place la saison passée.

Dans le même temps, Bodø/Glimt a fini le travail contre le Sturm Graz. Vainqueur 5-0 à l’aller, le club norvégien s’est contenté de gérer et a subi une défaite sans conséquence (2-1). Demi-finaliste de la Ligue Europa la saison passée, Bodø/Glimt découvrira donc la Ligue des champions. Le douloureux souvenir du barrage perdu face au Dinamo Zagreb en 2022 n’est plus qu’un mauvais souvenir.

Almaty, Paphos, Bodø/Glimt : les petits nouveaux ont la cote !

Monaco condamné au chapeau 4 pour le tirage

