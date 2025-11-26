Monaco craque et lâche deux points à Paphos

Dans un très long déplacement à Chypre, Monaco a mené deux fois et s’est fait rejoindre deux fois par le Paphos de David Luiz (2-2). Un petit point qui ne fait pas du tout les affaires de l’ASM, toujours aussi fragile.

Paphos 2-2 Monaco

Buts : David Luiz (18e) et Salisu CSC (88e) pour les Chypriotes // Minamino (5e) et Balogun (26e) pour l’ASM

La vieille ville, la basilique de Panagia Chrysopolitissa, Coral Bay, les gorges d’Akavas ou encore le rocher d’Aphrodite… L’AS Monaco aurait préféré suivre les bons conseils pour profiter d’un voyage dépaysant sur la côte ouest de l’île de l’amour plutôt que de se rendre à l’Alphamega Stadium, ce mercredi soir. Le stade de 11 000 places n’est pas un monument historique et il ne restera pas comme un souvenir impérissable pour les hommes du Rocher, qui n’ont pas tout à fait oublié leurs ennuis du championnat (trois défaites de rang) en lâchant deux points contre Paphos (2-2) au bout d’une seconde période où rien n’a été maîtrisé et durant laquelle Paul Pogba aura souffert avec ses copains en restant sur le banc.

David Luiz sort les abdos

Pour ne pas se faire piéger par l’un des petits Poucets de cette édition, les Monégasques ont pourtant fait ce que seul le Bayern avait réussi à faire dans cette phase de ligue jusque-là : faire trembler les filets de cette coriace équipe de Paphos. Ils n’ont pas eu à cogiter comme l’Olympiakos, le Kaïrat ou Villarreal avant eux. La solution ? Une entame canon, sans se poser de questions, même après deux premières opportunités. Tout était dans la technique dans la combinaison proposée par Aleksandr Golovin, Maghnes Akliouche, et Takumi Minamino, habile d’un pointu légèrement extérieur pour lancer la soirée (0-1, 5e). Monaco reste Monaco : ça part fort et ça s’endort. Anderson Silva a fait sonner le réveil en trouvant la barre d’un enroulé lobé (8e), et un vétéran s’est chargé d’enflammer le public chypriote. À 38 ans, David Luiz a rappelé qu’une bonne séance d’abdos chaque matin peut servir. Le Brésilien a claqué un coup de tête monstrueux, surpuissant, dantesque, choisissez votre adjectif, pour devenir le deuxième buteur le plus âgé à marquer en Ligue des champions (1-1, 18e).

MINAMINO LANCE L'AS MONACO APRÈS 5 MINUTES 😍 Excellente entame des Monégasques face à Pafos, en direct sur CANAL+FOOT ⚡️⚽️#PAFMON (dsl les noms sont pas dans l'autre sens...) | #UCL pic.twitter.com/2UbRlAUCZ8 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 26, 2025

Une belle occasion de rappeler que ce briscard de Pepe est encore loin (40 ans et 290 jours, s’il vous plaît) et de pousser Monaco à se secouer. Heureusement, Neofytos Michail a subi le foot moderne et on a compris pourquoi le gardien de 31 ans avait un jour enfilé les gants. À la ramasse avec ses pieds, il a offert un cadeau à Folarin Balogun, dont la première touche approximative ne l’a pas empêché d’envoyer le ballon au fond (1-2, 26e). Les relances foireuses de Michail sont un vrai fil rouge de cette partie, sans que Monaco ne puisse les transformer en but une nouvelle fois. Dommage, comme les tentatives de Minamino et Golovin, ou encore le carton jaune qui aurait pu être rouge pour le capitaine David Golden, resté aux vestiaires à la pause.

Monaco lâche encore prise

Juan Carcedo avait mijoté un petit changement tactique et un passage à quatre pour un deuxième acte qui n’aura pas été une balade pour les Monégasques. Michail a troqué son bonnet de Père Noël le temps d’un instant et d’un arrêt décisif devant Balogun (48e), c’est vrai, mais Lukáš Hrádecký a dû l’imiter en présentant une main ferme à Anderson Silva après une passe par Vlad Drogomir (53e). Le Roumain de 26 ans, passé chez les jeunes d’Arsenal, a montré qu’il avait du ballon pendant que l’ASM ne cessait de reculer, d’oublier de jouer et de laisser Paphos garder espoir.

Ce qui devait arriver arriva, après des cafouillages en pagaille, un ou deux miracles de Hrádecký et une attaque-défense assez gênante : sur un nouveau corner, Ivan Šunjić a envoyé sa tête sur la barre, laissant le ballon rebondir sur Mohamed Salisu pour le CSC (2-2, 88e). Un mauvais scénario, forcément, même s’il aurait pu être pire si la mimine de Denis Zakaria au bout du bout avait été checkée à la VAR. Monaco ne compte pas revenir à Chypre prochainement, mais il faudra en faire bien plus pour s’offrir d’autres voyages européens en février.

Pafos (3-4-1-2) : Michail – Luckassen, David Luiz, Goldar (Langa, 46e) – Bruno Silva, Šunjić, Pêpê, Dragomir (Dimata ,79e) – Oršić – Anderson Silva (Bassouamina, 69e), Quina (Jaja, 57e). Entraîneur : Juan Carlos Carcedo.

Monaco (4-2-3-1) : Hrádecký – Vanderson (Kehrer, 77e), Teze, Salisu, C. Henrique – Zakaria, Camara (Coulibaly, 65e) – Akliouche, Minamino (Fati, 77e), Golovin (Michal, 65e) – Balogun (Biereth, 90e). Entraîneur : Sébastien Pocognoli.

David Luiz devient le deuxième plus vieux buteur de la Ligue des champions