S’abonner au mag
  • C1
  • J5
  • Pafos-Monaco (2-2)

David Luiz devient le deuxième plus vieux buteur de la Ligue des champions

TM
David Luiz devient le deuxième plus vieux buteur de la Ligue des champions

Sacré Tahiti Bob.

Lors du match nul frustrant entre Paphos et Monaco (2-2), David Luiz s’est illustré. Le défenseur central brésilien est devenu le deuxième plus vieux buteur de l’histoire de la Ligue des champions en inscrivant le but de l’égalisation pour le club chypriote. À la 18e minute, l’ancien joueur du PSG a claqué un magnifique coup de casque sur un corner, imparable pour Lukáš Hrádecký.

Un autre défenseur central le devance

Ce pion marqué à 38 ans et 218 jours permet à David Luiz de dépasser Sergio Ramos (37 ans et 257 jours), Ryan Giggs (37 ans et 289 jours) ou encore Francesco Totti (38 ans et 59 jours), mais pas le défenseur central portugais Pepe, qui avait marqué contre le Chakhtior Donetsk en décembre 2023 à 40 ans et 290 jours.

Il va encore falloir tirer sur la corde.

Monaco craque et lâche deux points à Paphos

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

53
Revivez la victoire du PSG contre Tottenham (5-3)
Revivez la victoire du PSG contre Tottenham (5-3)

Revivez la victoire du PSG contre Tottenham (5-3)

Revivez la victoire du PSG contre Tottenham (5-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!