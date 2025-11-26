David Luiz devient le deuxième plus vieux buteur de la Ligue des champions

Sacré Tahiti Bob.

Lors du match nul frustrant entre Paphos et Monaco (2-2), David Luiz s’est illustré. Le défenseur central brésilien est devenu le deuxième plus vieux buteur de l’histoire de la Ligue des champions en inscrivant le but de l’égalisation pour le club chypriote. À la 18e minute, l’ancien joueur du PSG a claqué un magnifique coup de casque sur un corner, imparable pour Lukáš Hrádecký.

The second-oldest scorer in Champions League history 🌟 David Luiz 👏#UCL pic.twitter.com/z2yX4vYhiB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 26, 2025

Un autre défenseur central le devance

Ce pion marqué à 38 ans et 218 jours permet à David Luiz de dépasser Sergio Ramos (37 ans et 257 jours), Ryan Giggs (37 ans et 289 jours) ou encore Francesco Totti (38 ans et 59 jours), mais pas le défenseur central portugais Pepe, qui avait marqué contre le Chakhtior Donetsk en décembre 2023 à 40 ans et 290 jours.

Il va encore falloir tirer sur la corde.

