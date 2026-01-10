S’abonner au mag
  • FA Cup
  • 3e tour
  • Wrexham-Nottingham Forest (3-3, 4-3 TAB)

FA Cup : Le club de Ryan Reynolds tape Nottingham Forest, Dyche pète un boulon

JB
FA Cup : Le club de Ryan Reynolds tape Nottingham Forest, Dyche pète un boulon

Wrexham 3-3 (4-3 TAB) Nottingham Forest

Buts : Cacace (37e), Rathbone (40e) & Hyam (74e) pour Wrexham // I. Jesus (64e) & Hudson-Odoi (76e & 89e) pour Forest

Tirs au but réussis : J. Rodriguez, Thomason, Doyle et Windass pour Wrexham // N. Williams, Hudson-Odoi & Gibbs-White pour Forest

Tirs au but ratés : McClean pour Wrexham // Hutchinson & I. Jesus pour Forest

Un match fou, et un exploit au bout : Wrexham a vibré, ce vendredi à domicile, en s’offrant le scalp de Nottingham Forest au troisième tour de FA Cup. Après avoir mené 2-0 puis 3-1, l’équipe de Championship appartenant à l’acteur Ryan Reynolds s’est fait rejoindre, dans les dernières minutes du temps réglementaire, par l’actuel 17e de Premier League (3-3), la faute à un doublé de l’entrant Callum Hudson-Odoi dans le dernier quart d’heure. L’affaire est allée jusqu’aux tirs au but et la formation galloise s’en est sortie grâce aux ratés d’Omari Hutchinson et Igor Jesus dans le camp d’en face (4-3 T.A.B.).

Dyche allume ses joueurs

Après la rencontre, l’entraîneur de Forest Sean Dyche, qui avait fait tourner pour cette rencontre, a allumé les joueurs à qui il avait donné une chance, au micro de TNT Sports : « Ils viennent tous frapper à votre porte et vous demandent : “Pourquoi je ne joue pas ?” Eh bien, honnêtement, la réponse est là. Pour certains d’entre eux, pas tous. […] Il faut tout le temps bien s’entraîner, pour être prêt quand ton moment arrive. Trop de joueurs n’étaient pas prêts en première mi-temps. »

Trois montées consécutives

Le storytelling continue donc pour Wrexham, qui après le rachat du club par l’interprète de Deadpool et son pote et son pote Rob McElhenney, vient d’enchaîner trois montées consécutives pour accéder à l’antichambre, cette année, 43 ans après.

Et visiblement, Wrexham est déjà prêt pour la PL.

11e victoire consécutive à domicile pour Aston Villa

JB

Propos rapportés et traduits par L'Équipe

