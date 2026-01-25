Encore une soirée de folie pour Wrexham, sur la pelouse de QPR

Le Championship est une dimension parallèle dans laquelle à peu près tout peut se passer. On en a encore eu la preuve, samedi soir, lors d’une rencontre à Londres entre QPR et Wrexham, qui aurait dû, dans un monde normal, accoucher d’une victoire des locaux, qui menaient encore à la 90e+3.

Problème : quelques minutes auparavant, les coéquipiers de Karamoko Dembélé avaient été réduits à dix. La fin de match a donc été intense, les visiteurs ont tout donné, et vous devinez la suite : égalisation de Josh Windass à la troisième minute de temps additionnel, puis gros banger d’Oliver Rathbone à la 90e+5, pour dégoûter Loftus Road (2-3, score final) et envoyer le commentateur du club au septième ciel.

The moment you have all been waiting for 🍿 🔴⚪️ #WxmAFC pic.twitter.com/r7uAlDmQG6 — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) January 24, 2026

La formation galloise, possédée depuis 2020 par l’acteur américain Ryan Reynolds et son pote Rob McElhenney, reste sur trois montées consécutives et son dernier shot d’adrénaline datait du 10 janvier, jour de 3e tour de FA Cup et de victoire face à Nottingham Forest, pensionnaire de Premier League (3-3, 4-3 TAB). Une vraie équipe de kiffeurs.

