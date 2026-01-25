S’abonner au mag
  • Championship
  • J29
  • QPR-Wrexham (2-3)

Encore une soirée de folie pour Wrexham, sur la pelouse de QPR

JB
Encore une soirée de folie pour Wrexham, sur la pelouse de QPR

Le Championship est une dimension parallèle dans laquelle à peu près tout peut se passer. On en a encore eu la preuve, samedi soir, lors d’une rencontre à Londres entre QPR et Wrexham, qui aurait dû, dans un monde normal, accoucher d’une victoire des locaux, qui menaient encore à la 90e+3.

Problème : quelques minutes auparavant, les coéquipiers de Karamoko Dembélé avaient été réduits à dix. La fin de match a donc été intense, les visiteurs ont tout donné, et vous devinez la suite : égalisation de Josh Windass à la troisième minute de temps additionnel, puis gros banger d’Oliver Rathbone à la 90e+5, pour dégoûter Loftus Road (2-3, score final) et envoyer le commentateur du club au septième ciel.

La formation galloise, possédée depuis 2020 par l’acteur américain Ryan Reynolds et son pote Rob McElhenney, reste sur trois montées consécutives et son dernier shot d’adrénaline datait du 10 janvier, jour de 3e tour de FA Cup et de victoire face à Nottingham Forest, pensionnaire de Premier League (3-3, 4-3 TAB). Une vraie équipe de kiffeurs.

FA Cup : Le club de Ryan Reynolds tape Nottingham Forest, Dyche pète un boulon

JB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

31
Revivez Marseille-Lens (3-1)
Revivez Marseille-Lens (3-1)

Revivez Marseille-Lens (3-1)

Revivez Marseille-Lens (3-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!