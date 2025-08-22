S’abonner au mag

Wrexham fait péter la tirelire pour un joueur de Manchester City

Le Championship paye (ou le box-office de Ryan Reynolds).

On ne va pas se mentir, cette petite équipe de Wrexham nous donne envie de zapper chaque week-end sur la chaîne 179 de la TNT. Des proprios rigolos, une folle remontée pour cette équipe qui tentera de se maintenir cette saison dans l’antichambre anglaise, enfin bref un projet sympathique.

Pour arriver à ses fins, le club gallois a enchaîné les achats cet été. Le dernier en date, Callum Doyle, un p’tit jeune de Manchester City, vendu pour environ 5 millions d’euros par Pep et les siens, selon The Athletic, avec des bonus pouvant aller jusqu’à un total de 10 patates.

Quatre ans chez les Gallois

Baladé un peu partout depuis plusieurs saisons avec de nombreux prêts, le joueur n’a pas caché sa satisfaction d’enfin pouvoir poser ses valises. « J’attendais un transfert permanent depuis un certain temps et j’ai hâte de commencer. » La saison a déjà débuté pour Wrexham qui a enchaîné deux défaites en championnat contre Southampton et West Bromwich. Doyle devrait faire ses débuts face au potentiel futur club de John Textor, qui n’a peut-être pas encore digéré son élimination en Copa Libertadores. 

Les Lyonnais ont déjà choisi leur camp.

Pour sa première avec Southampton, Will Still s'offre un match dingue

