Aron Dønnum sanctionné par la commission de discipline de la LFP

Aron Dønnum sanctionné par la commission de discipline de la LFP

Trois semaines après un Toulouse-Le Havre qui avait fait couler de l’encre, non pas pour le match en lui-même, mais pour l’incident entre Aron Dønnum et Simon Ebonog, le joueur toulousain est fixé sur son sort. Havrais et Toulousains s’étaient retrouvés face à face après le geste de l’ailier norvégien, qui avait été soupçonné de racisme.

Un « comportement blessant » retenu contre lui

Ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP, qui avait mis le dossier en instruction, a rendu son verdict : « deux matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles pour comportement blessant ». Le caractère raciste n’est donc pas retenu, mais Dønnum sera suspendu à partir du 2 décembre et manquera les matchs contre Strasbourg et le Paris FC.

Dans les autres affaires traitées par la commission, Morgan Guilavogui et Denis Zakaria ont également été suspendus pour deux matchs fermes (plus un avec sursis) après leurs expulsions du week-end, quand Valentin Barco a pris un match (plus un sursis).

Chez les dirigeants, Matthieu Louis-Jean, le directeur technique de l’OL, a ramassé deux matchs de suspension ferme, dont un par révocation du sursis, pour son « comportement » à l’occasion du match contre le PSG.

Pile au moment où Paulo Fonseca va pouvoir faire son retour sur son banc.

