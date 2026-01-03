S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J17
  • Toulouse-Lens (0-3)

Toulouse se réfugie derrière l'arbitrage

Dès lors qu’elle est brandie à l’encontre de leurs joueurs, les entraîneurs n’aiment pas la couleur rouge.

Mais ce n’est pas une raison suffisante pour critiquer l’arbitre dès qu’une expulsion pointe le bout de son nez, surtout lorsque celle-ci est le fruit d’un jugement personnel. Pourtant, Toulouse est tombé dans le piège : comme beaucoup d’autres clubs, le TFC a chouiné après sa défaite à domicile contre Lens lors de la dix-septième journée de Ligue 1 suite à la fin de partie précoce d’Emersonn à la 23e minute (en raison d’un tacle les deux pieds décollés sur Odsonne Édouard, l’attaquant sortant ensuite sur blessure).

« Pour moi, c’est clair. Je pense que c’est mieux de ne pas en parler, tout le monde a vu l’image, a ainsi réagi Martinez Novell, l’entraîneur des locaux, en conférence de presse. Il y a eu deux matches différents, bien sûr. Le carton rouge a eu son importance et même si on a essayé de mettre beaucoup de coeur après, c’était compliqué. » De son côté, Mark McKenzie a indiqué sur Ligue 1+ que ce fait de jeu avait « complètement changé la rencontre ».

L’intégrité physique de l’adversaire pouvait être être considérée comme mise en danger, point.

Quand Florian Thauvin chambre Charlie Cresswell

