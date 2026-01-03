Pierre Sage : « Je reste sur ma faim »

Il fait la fine bouche, sans mauvais jeu de mots.

Suite à la large victoire de Lens à Toulouse lors de la dix-septième journée de Ligue 1, qui permet au leader du classement d’être champion d’automne, Pierre Sage s’est montré un peu gourmand. « Je reste sur ma faim, dans notre façon de gérer notre supériorité numérique en première période », a en effet regretté l’entraîneur des Sang et or, en conférence de presse.

Cependant, le coach français n’a pas totalement boudé son plaisir malgré son appétit insatiable : « La seconde mi-temps a été beaucoup plus cohérente, et nous avons enfin su en profiter. Sept victoires de suite, c’est un signe qui ne trompe pas. Cela met de la pression sur nos adversaires, pas sur nous. »

Du miel, du vrai.

Toulouse se réfugie derrière l'arbitrage