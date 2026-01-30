Sergio Conceição flatte Karim Benzema

Sans rancune. Alors que Karim Benzema s’est mis en retrait d’Al-Ittihad après une proposition de prolongation jugée insultante par son entourage, Sergio Conceição a décidé de se la jouer diplomate.

Ce jeudi, comme attendu, c’est sans son attaquant que le club de Djeddah s’est déplacé sur la pelouse d’Al-Fateh (2-2), suffisant pour relancer la machine à questions en conf’ de presse.

Deux buts sans Benzema

Interrogé sur le sujet, Conceição a botté en touche avant de vanter les mérites du Ballon d’or 2022 : « Il faut s’adresser au club. Je suis ici pour entraîner les joueurs, préparer les matchs, obtenir des résultats et remporter des titres. Le reste ne relève pas de mes compétences. »

Avant que l’ancien entraîneur du FC Nantes ne poursuive : « Ce que je peux dire, c’est que Karim, qui a marqué 13 buts en 17 matchs avec moi, est un excellent professionnel, un joueur fantastique que je suis fier d’entraîner. Mais je dois dire qu’aujourd’hui, l’équipe a extrêmement bien joué, et Saleh Al-Shehri, qui a joué, a fait un bon match, a marqué deux buts, et c’est une bonne chose pour l’équipe nationale saoudienne d’avoir un joueur comme lui. »

He learns therapy words.

Entre Karim Benzema et Al-Ittihad, ça sent le roussi