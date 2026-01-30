S’abonner au mag
  • Arabie-Saoudite
  • Al-Ittihad

Sergio Conceição flatte Karim Benzema

CM
Partager
107
Sergio Conceição flatte Karim Benzema

Sans rancune. Alors que Karim Benzema s’est mis en retrait d’Al-Ittihad après une proposition de prolongation jugée insultante par son entourage, Sergio Conceição a décidé de se la jouer diplomate.

Ce jeudi, comme attendu, c’est sans son attaquant que le club de Djeddah s’est déplacé sur la pelouse d’Al-Fateh (2-2), suffisant pour relancer la machine à questions en conf’ de presse.

Deux buts sans Benzema

Interrogé sur le sujet, Conceição a botté en touche avant de vanter les mérites du Ballon d’or 2022 : « Il faut s’adresser au club. Je suis ici pour entraîner les joueurs, préparer les matchs, obtenir des résultats et remporter des titres. Le reste ne relève pas de mes compétences. »

Avant que l’ancien entraîneur du FC Nantes ne poursuive : « Ce que je peux dire, c’est que Karim, qui a marqué 13 buts en 17 matchs avec moi, est un excellent professionnel, un joueur fantastique que je suis fier d’entraîner. Mais je dois dire qu’aujourd’hui, l’équipe a extrêmement bien joué, et Saleh Al-Shehri, qui a joué, a fait un bon match, a marqué deux buts, et c’est une bonne chose pour l’équipe nationale saoudienne d’avoir un joueur comme lui. »

He learns therapy words.

Entre Karim Benzema et Al-Ittihad, ça sent le roussi

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 4j
103
158

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!