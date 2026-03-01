S’abonner au mag
  • International
  • Mexique

Le plus gros maillot du monde créé au Mexique

UL
1 Réaction
Le plus gros maillot du monde créé au Mexique

L’effet Mondial ? En attendant de savoir si la FIFA va kiffer la sécurité mexicaine à quelques mois de la Coupe du monde, des Mexicains ont mis les petits plats dans les grands pour assembler le plus gros maillot de foot formé par des humains. Le Guinness Book est formel : c’est un record.

Presque 5 000 personnes

Selon le pointilleux Guardian, 4 757 participants se sont agglomérés dans un stade pour former la liquette aux couleurs vert, blanc et rouge, celles du Mexique, mais arrangées ici comme le drapeau de l’Italie. Le précédent record avait été établi par des Colombiens en 2018. 2 891 badauds s’étaient massés pour l’occasion.

Cette année, l’exploit a été réalisé dans la ville de Tuxtla Gutiérrez, capitale de l’État du Chiapas, au sud du Mexique. Selon le média El Celo, cette opération est en fait une belle promo, censée promouvoir la ville et l’État avant la Coupe du monde.

Ils ont quand même confondu l’Italie et le Mexique.

Le Portugal pourrait annuler un match amical au Mexique

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Un club français va-t-il gagner une Coupe d'Europe cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 22h
127
44

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.