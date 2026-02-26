S’abonner au mag
  • C1
  • Barrages
  • Real-Benfica (2-1)

Gianluca Prestianni (re)fait parler de lui... sur les réseaux sociaux

EA
9 Réactions
Gianluca Prestianni (re)fait parler de lui... sur les réseaux sociaux

Va-t-il réussir le Grand Chelem ? Après avoir fait parler de lui sur le terrain la semaine dernière, Gianluca Prestianni est passé sur celui des réseaux sociaux, où il ne s’est pas non plus montré très habile.

Après l’élimination de son équipe face au Real Madrid, Sidny Cabral est allé voir Vinícius pour lui demander son maillot. Ce qui peut être vu comme un acte de provocation est en fait normal. Le joueur admire Vini, lui demande son maillot, point. On devrait en rester là.

Un like retiré sur Instagram

Mais pour certains supporters de Benfica, ça ne passe pas et Cabral a pris la foudre sur les réseaux. Puisqu’il n’arrive décidément pas à se faire petit, Prestianni a liké un des posts critiquant le joueur… Cette fois, tout le monde l’a vu. L’Argentin a enlevé son like depuis. Trop tard…

Suspendu par l’UEFA, Prestianni s’est quand même rendu à Madrid afin de regarder la rencontre depuis les tribunes. Il a vu les siens batailler, mais se faire punir par… Vinícius, qui n’arrêtera jamais de danser. Défaite 2-1 : retour à la maison.

Thibaut Courtois prédit le futur adversaire du Real Madrid en Ligue des champions

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.