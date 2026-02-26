Gianluca Prestianni (re)fait parler de lui... sur les réseaux sociaux

Va-t-il réussir le Grand Chelem ? Après avoir fait parler de lui sur le terrain la semaine dernière, Gianluca Prestianni est passé sur celui des réseaux sociaux, où il ne s’est pas non plus montré très habile.

Après l’élimination de son équipe face au Real Madrid, Sidny Cabral est allé voir Vinícius pour lui demander son maillot. Ce qui peut être vu comme un acte de provocation est en fait normal. Le joueur admire Vini, lui demande son maillot, point. On devrait en rester là.

Un like retiré sur Instagram

Mais pour certains supporters de Benfica, ça ne passe pas et Cabral a pris la foudre sur les réseaux. Puisqu’il n’arrive décidément pas à se faire petit, Prestianni a liké un des posts critiquant le joueur… Cette fois, tout le monde l’a vu. L’Argentin a enlevé son like depuis. Trop tard…

Suspendu par l’UEFA, Prestianni s’est quand même rendu à Madrid afin de regarder la rencontre depuis les tribunes. Il a vu les siens batailler, mais se faire punir par… Vinícius, qui n’arrêtera jamais de danser. Défaite 2-1 : retour à la maison.

Thibaut Courtois prédit le futur adversaire du Real Madrid en Ligue des champions