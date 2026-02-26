S’abonner au mag
« Nazi, je pensais que c’était une marque de gin » : la défense catastrophique du supporter du Real Madrid

« Nazi, je pensais que c&rsquo;était une marque de gin<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>» : la défense catastrophique du supporter du Real Madrid

Il a dû y aller franco sur la boisson… Ce mercredi soir, lors de Real Madrid-Benfica, des supporters madrilènes ont été vus en train de faire des saluts nazisLes images captées par les caméras ont permis de les identifier et de les virer du stade. Gracias !

Ce jeudi, l’un d’eux a tenu à justifier son geste dans une vidéo de QUATRE minutes, relayée par un journaliste du média El Confidencial. Il explique, pour commencer, qu’il est un habitué de gestes en tout genre : « Quand je vais voir le foot, je fais comme ça […] Parfois je me mets la main sur les couilles, d’autre fois dans le cul. » La grande classe, toujours.

« M’affilier à un groupe nazi… Je suis désolé, mais je ne vais pas tolérer ça. J’ai adopté deux noirs, Kalu et Abdu. Vous pouvez les appeler. Personne n’aime plus les pé*** que moi, un homosexuel m’a marié. C’est ça un nazi ? Nazi, je pensais que c’était une marque de gin », a ajouté ce fin connaisseur d’alcool.

José Luis Chilavert a de la concurrence.

