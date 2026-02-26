Il a dû y aller franco sur la boisson… Ce mercredi soir, lors de Real Madrid-Benfica, des supporters madrilènes ont été vus en train de faire des saluts nazis. Les images captées par les caméras ont permis de les identifier et de les virer du stade. Gracias !

Au secours !

Ce jeudi, l’un d’eux a tenu à justifier son geste dans une vidéo de QUATRE minutes, relayée par un journaliste du média El Confidencial. Il explique, pour commencer, qu’il est un habitué de gestes en tout genre : « Quand je vais voir le foot, je fais comme ça […] Parfois je me mets la main sur les couilles, d’autre fois dans le cul. » La grande classe, toujours.

« M’affilier à un groupe nazi… Je suis désolé, mais je ne vais pas tolérer ça. J’ai adopté deux noirs, Kalu et Abdu. Vous pouvez les appeler. Personne n’aime plus les pé*** que moi, un homosexuel m’a marié. C’est ça un nazi ? Nazi, je pensais que c’était une marque de gin », a ajouté ce fin connaisseur d’alcool.

Habla el aficionado del Real Madrid al que expulsaron por hacer el gesto nazi en el Santiago Bernabéu. "Tengo dos negros adoptados, el Kalu y el Abdu. Me casó un maricón. Tengo seis trajes de gitana. Nazi pensaba que era una marca de ginebra".pic.twitter.com/l7svQRCe16 — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) February 26, 2026

José Luis Chilavert a de la concurrence.

