Hansi Flick lance un appel pour une nouvelle remontada du Barça

Une inspi de 2017 ? Interviewé par le FC Barcelone avant d’inaugurer son centième match sur le banc catalan face à Villarreal ce samedi, Hansi Flick croit pouvoir réaliser une remontada en demi-finales de Coupe du Roi.

Sèchement battus 4-0 au Metropolitano de l’Atlético de Madrid à l’aller, les Blaugrana n’ont plus qu’à prier pour faire comme Neymar et ses copains face au PSG neuf ans plus tôt, le 3 mars prochain.

L’important, c’est d’y croire

« Il faut y croire, c’est le plus important, tente de convaincre le tacticien allemand. Nous sommes capables de revenir et de tout donner pendant 90 minutes, voire plus. […] Nous sommes invaincus et nous voulons que cela continue. Nous devons tenter cette remontée. Jouer à domicile, tout est possible. Quand il y a une connexion entre l’équipe et les supporters, c’est fantastique. Nous en aurons besoin le 3 mars. »

Géocentrisme, héliocentrisme et maintenant barçacentrisme… Voici tout un ensemble de théories douteuses sur le fonctionnement de l’univers, et Hansi Flick explique la sienne : « À Barcelone, si un joueur ou un entraîneur dit ou fait quoi que ce soit, cela fait grand bruit en dehors du club. C’est parce que tous les regards sont tournés vers le Barça. […] Ici, au Barça, nous savons déjà que lorsque je remplace Lamine, on observe sa réaction, sa façon de réagir, alors que cela fait partie intégrante du jeu. Il est normal qu’un joueur ne soit pas satisfait en quittant le terrain, mais finalement, il y a aussi un autre joueur qui mérite de jouer, et il faut l’accepter. Je peux le comprendre. »

En gros, laissez-moi gérer mon équipe.

