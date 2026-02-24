S’abonner au mag
  • Espagne
  • FC Barcelone

Andrés Iniesta donne son favori pour le titre en Espagne

SW
Il distribue toujours de bons ballons à 41 ans. Comme le rapporte Marca, Andrés Iniesta n’est pas passé inaperçu lors de l’évènement organisé par LaLiga en partenariat avec Airbnb. S’il était question d’évoquer l’importance des communautés locales et le sentiment d’appartenance chez les supporters, le champion du monde 2010 a été interrogé sur la saison du FC Barcelone : il n’a pas manqué d’encenser les siens.

« Pour moi, le Barça reste le favori (concernant le titre national), explique l’ancien milieu de terrain. Ils sont de retour en tête du classement, et on verra s’ils peuvent le conserver jusqu’au bout. Ce sera assurément une lutte acharnée. LaLiga est toujours une compétition serrée. J’espère que le Barça remportera à nouveau le titre. »

Lamine Yamal, un diamant brut à polir

La sempiternelle interrogation sur le Ballon d’or est revenue sans scrupule. Et Iniesta a prévenu Lamine Yamal. « Il doit continuer à progresser, commente le deuxième du Ballon d’or 2010. Il a le talent et l’éthique de travail nécessaires, c’est un défi important pour lui. Il a tout ce qu’il faut pour y parvenir, et j’espère qu’il poursuivra sa progression, car c’est très positif, notamment pour les supporters du Barça et pour les Espagnols en général, d’avoir un joueur de ce calibre. »

C’est vrai qu’il a désormais tout pour plaire, ce gamin fou de Barcelone.

