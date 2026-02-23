S’abonner au mag
  • France
  • Olympique de Marseille

Le message énigmatique d'une nouvelle recrue marseillaise

JE
7 Réactions
Le message énigmatique d'une nouvelle recrue marseillaise

C’est quelqu’un qui Nnadi, que… Que fait-on quand on a débarqué dans un nouveau club le 31 janvier et que 23 jours plus tard tout a déjà changé : le coach, le directeur sportif, le président ? Arrivé dans les dernières heures du mercato en provenance de Zulte Waregem, Tochukwu Nnadi doit bien se demander ce qu’il lui a pris de signer à l’OM. En attendant de jouer ses premières minutes sous le maillot olympien, il a visiblement laissé son spleen déborder sur ses réseaux sociaux.

Le malaise en une image

Comme le rapporte Made in Marseillais, le milieu nigérian a publié une image cryptique dans sa story Snapchat. On y voit un garçon assis seul dans l’obscurité et au bord du précipice. Une image qui ouvre la porte à toutes les suppositions, mais qui devrait surtout pousser le staff marseillais à le prendre en considération.

Ils ne sont pas nombreux ceux qui regrettent d’être partis de Zulte.

Éric Chelle se serait servi de l’OM pour tromper le Nigeria

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.