Le message énigmatique d'une nouvelle recrue marseillaise

C’est quelqu’un qui Nnadi, que… Que fait-on quand on a débarqué dans un nouveau club le 31 janvier et que 23 jours plus tard tout a déjà changé : le coach, le directeur sportif , le président ? Arrivé dans les dernières heures du mercato en provenance de Zulte Waregem, Tochukwu Nnadi doit bien se demander ce qu’il lui a pris de signer à l’OM. En attendant de jouer ses premières minutes sous le maillot olympien, il a visiblement laissé son spleen déborder sur ses réseaux sociaux.

Le malaise en une image

Comme le rapporte Made in Marseillais, le milieu nigérian a publié une image cryptique dans sa story Snapchat. On y voit un garçon assis seul dans l’obscurité et au bord du précipice. Une image qui ouvre la porte à toutes les suppositions, mais qui devrait surtout pousser le staff marseillais à le prendre en considération.

Ils ne sont pas nombreux ceux qui regrettent d’être partis de Zulte.

