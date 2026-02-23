Lucas Hernandez s’offre une statue géante en souvenir du Mondial 2018

Ah d’accord. Lucas Hernandez s’est fait un petit kif en érigeant dans son jardin une statue géante en guise de souvenir de son succès avec les Bleus à la Coupe du monde 2018. D’un rouge éclatant, cette dernière représente un gorille qui soulève le célèbre trophée en or massif de 4 kg avec le maillot de l’équipe de France floqué à son nom. C’est le joueur lui-même qui a dévoilé cette œuvre sur Instagram, avec évidemment la musique « Ramenez la coupe à la maison » de Vegedream.

Loin du Mondial 2026 ?

Côté carrière, le trentenaire, même s’il sort d’une bonne prestation face à Metz ce samedi, peine à enchaîner les matchs sous les couleurs du PSG. Difficilement revenu d’une blessure aux ligaments croisés la saison dernière, l’ancien joueur de l’Atlético et du Bayern Munich n’a été titularisé qu’à 13 occasions par Luis Enrique cette saison. Cantonné au rôle de remplaçant avec l’équipe de France, vraisemblablement loin derrière William Saliba, Dayot Upamecano ou encore Ibrahima Konaté, le défenseur polyvalent, capable d’évoluer à gauche ou en défense centrale, n’est pas garanti d’être sélectionné pour le Mondial 2026. Pour rappel, il n’a plus connu deux matchs consécutifs dans la peau de titulaire avec les Bleus depuis sa grave blessure en mai 2024.

Un bel appel de phare à « DD ».

