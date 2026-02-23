S’abonner au mag
  • Jelen Superliga
  • J24
  • Étoile rouge-Partizan (3-0)

Un incendie en tribunes lors du derby de Belgrade

Un incendie en tribunes lors du derby de Belgrade

Quand le virage se met à chanter, c’est tout le stade qui va (littéralement) s’enflammer. Lors du derby de Belgrade entre l’Étoile rouge et le Partizan, largement remporté par les locaux (3-0), un incendie s’est déclaré en tribunes. Plus précisément dans la tribune sud du « Marakana ». La soirée avait parfaitement débuté avec un immense craquage, mais une partie de la portion réservée aux supporters adverses a pris feu peu après le début de la seconde période.

La rencontre brièvement interrompue

Réputé comme étant l’un des plus chauds de la planète, le « derby éternel » est souvent le théâtre de débordements entre les deux clubs de Belgrade qui se détestent. Ici, les supporters du Partizan auraient volontairement mis le feu au parcage visiteurs, notamment aux sièges. La rencontre a été interrompue durant 10 minutes, le temps que les pompiers parviennent à éteindre les flammes. Selon les médias locaux, aucun blessé n’est à déplorer. À six journées de la fin du championnat, l’Étoile rouge a fait un grand pas vers le titre en reléguant son dauphin à quatre longueurs.

Une idée pas flamboyante.

L’Étoile rouge humilie le Partizan dans le derby de Belgrade

