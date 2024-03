Le Partizan Belgrade fait de la résistance en tête du championnat serbe

Étoile rouge 2-2 Partizan

Buts : Spajić (44e) & C. Ndiaye (67e) pour l’Étoile rouge // M. Saldanha (45e+1) & Kalulu (49e) pour le Partizan

Expulsion : Severina (74e) pour le Partizan

Il n’y a pas qu’en Allemagne que le titre pourrait (enfin) changer de mains.

Ce samedi, c’était jour de derby à Belgrade. Pour la 172e édition du Večiti Derbi (le derby éternel en VF), disputé sur la pelouse du Marakana de l’Étoile rouge, il y avait du suspense, et pas seulement pour savoir qui des Delijes ou des 15 000 Grobaris présents en parcage allaient offrir le plus gros show pyrotechnique. En effet, à l’aube de cette 24e journée de Super Liga serbe, le Partizan comptait 59 points, soit déjà plus que son total de la saison dernière lors de la phase régulière (57), et ce, alors qu’il reste encore six journées à disputer.

It's fair to say, the Belgrade Derby exceeded expectations. Brilliant game of football. Unreal atmosphere pic.twitter.com/wWWPpF2pQC — Justin Walley (@JustinWalley10) March 9, 2024

Au classement, Aldo Kalulu et ses partenaires sont en tête, à un petit point devant Zvezda. Défaite interdite, donc, pour garder l’espoir de renverser la suprématie du rival belgradois, champion sans discontinuer depuis la saison 2017-2018. Et le match a tenu toutes ses promesses : si Uros Spajić marque peu avant la pause, Marinhos égalise dans le temps additionnel, avant que Kalulu ne donne l’avantage au Partizan au retour des vestiaires. Hélas, Chérif Ndiaye est venu doucher ce qui s’apparentait à une victoire historique (le Partizan n’a plus gagné en championnat au Marakana depuis avril 2017, 1-3, l’année de son dernier titre), puis les visiteurs sont malgré tout parvenus à résister, malgré l’expulsion de Xander Severina à l’entame du dernier quart d’heure. Ils conservent la première place du classement, avec toujours un minuscule point d’avance sur l’Étoile rouge.

Si jamais vous cherchez une alternative à la Bundesliga pour vibrer jusqu’au bout de la saison…

L’Étoile rouge de Belgrade se sépare de son entraîneur