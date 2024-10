Lee Carsley émet des doutes sur son avenir à la tête des Three Lions

Stop ou encore ?

L’avenir de Lee Carsley, le sélectionneur par intérim des Three Lions, pose un vrai cas de conscience en Angleterre. On ne sait toujours pas si la récente expérience de l’Irlandais à la tête de la sélection anglaise est temporaire ou bien si c’est le début de quelque chose. Pour l’heure, ce qu’il espère, c’est un retour chez les espoirs anglais, avec qui il a remporté le championnat d’Europe en 2023. Le voir prolonger reste pour le moment très incertain, d’autant plus qu’il a déclaré que la sélection « méritait un entraîneur de classe mondiale ». Mais l’ancien joueur de Coventry et de Birmingham n’a toutefois pas caché qu’il ne se retirait pas non plus de la liste des prétendants. Au-delà d’une défaite surprise contre la Grèce, l’Irlandais n’a pris que des victoires.

Rice complètement fan

Interviewé par la BBC, Declan Rice, le milieu de terrain anglais, a pu dire tout le bien qu’il pensait de son nouveau sélectionneur. « Il a été clair avec nous quand il est arrivé… il venait pour trois rassemblements. Et vu la façon dont il s’est comporté et comme nous avons joué, je pense qu’il a été incroyable. C’est la première fois que je travaille avec lui, car je n’étais pas avec les moins de 21 ans, mais les jeunes qui sont arrivés ne tarissent pas d’éloges à son sujet. »

C’est difficile pour tout le monde de sortir de son Lee.

