Manchester City anticipe le prochain départ de son directeur sportif

Changement de collègue pour Pep Guardiola.

Manchester City aurait déniché son prochain directeur sportif. D’après Fabrizio Romano, le portugais Hugo Viana, actuellement au Sporting, devrait devenir le nouvel homme fort du club. Il va remplacer le Basque Txiki Begiristain, au club depuis 2012 et dont le contrat se termine en juin 2025. Selon ESPN, les deux hommes pourraient travailler ensemble de janvier à la fin de saison, histoire que l’ancien milieu de terrain comprenne les rouages de la tâche.

Deux titres de champion remportés avec le Sporting

Passé par Newcastle et Valence, l’homme de 41 ans s’est construit un joli CV en quelques années seulement. Nommé boss du sportif au Sporting Portugal en 2018, il est à l’origine des deux titres de champions remportés par le club lisboète en 2021 et 2024. Et en ce qui concerne ses qualités de vendeurs ? Hugo Viana peut se targuer d’avoir lâché Nuno Mendes, Matheus Nunes ou encore Manuel Ugarte à prix d’or. Rien que ça.

Mise en garde : gérer Kyle Walker, ce n’est pas la même chose que s’occuper de Gyökeres.

