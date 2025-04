La déclaration pleine de confiance d’Andre Onana avant Lyon-Manchester United

Une décla à coller dans le vestiaire pour Paulo Fonseca.

Même si Manchester United galère cette saison, Rúben Amorim et ses troupes sont confiants avant de se déplacer à Lyon jeudi, pour le quart de finale aller de Ligue Europa. Et Andre Onana, le gardien des Red Devils, est plutôt catégorique : son équipe est clairement au-dessus de l’OL.

« Je pense que nous sommes meilleurs qu’eux. Il nous suffit d’y aller et de montrer qui nous sommes. Si nous y allons avec une mentalité de gagnant, que nous sommes concentrés, que nous restons compacts et unis et que nous suivons le plan de jeu, nous gagnerons le match », a-t-il déclaré, confiant, au Manchester Evening News. Avant de poursuivre : « Ce ne sera pas facile, mais je pense que nous sommes bien meilleurs qu’eux. Nous connaissons tous l’importance de ce match, nous y allons avec l’esprit de victoire. Ce n’est pas notre meilleure saison, mais nous avons encore quelque chose à gagner et nous allons le faire. »

La Ligue Europa, objectif numéro 1

Englués à une triste treizième place en Premier League, les Rouges de Manchester auraient une bien bonne idée de transformer les paroles de leur gardien en actes. En effet, remporter la petite sœur de la Ligue des champions est la seule manière pour eux de retrouver la coupe aux grandes oreilles la saison prochaine.

De quoi inquiéter l’Olympique lyonnais ?

