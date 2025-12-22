S’abonner au mag
Luis Castro rebondit en Espagne

CM
Luis Castro rebondit en Espagne

Pas le temps de niaiser.

Limogé par Nantes il y a dix jours, Luis Castro n’a pas traîné pour retrouver un banc. Le technicien portugais de 45 ans s’est engagé ce samedi avec Levante, bon dernier de Liga, comme l’a officialisé le club valencien.

Réputé pour son jeu offensif et son profil de formateur, l’ex-coach des Canaris hérite d’un chantier encore plus instable que celui laissé à la Beaujoire. Après 17 journées, Levante ferme la marche du championnat espagnol, même s’il compte deux matchs en retard. Un nul accroché face à la Real Sociedad (1-1) a suffi à convaincre les dirigeants d’accélérer les discussions entre les deux parties.

Contrat jusqu’en 2027

Après avoir été sollicité en France, en Europe et même du côté de Botafogo, Luis Castro s’est engagé pour une saison et demie en Espagne, plus une année en option. « Le technicien portugais signe jusqu’en juin 2027 et arrive en provenance du FC Nantes, après avoir précédemment dirigé l’USL Dunkerque et développé une partie de sa carrière dans le centre de formation de Benfica », indiquent les Granotes.

Le défi désormais : éviter une double relégation à son palmarès en fin de saison.

Le FC Barcelone a un nouveau crush du côté de Levante

CM

