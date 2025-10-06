S’abonner au mag
  • Espagne
  • Levante

Le FC Barcelone a un nouveau crush du côté de Levante

CDB
Le FC Barcelone a un nouveau crush du côté de Levante

Le tube du mois de septembre va peut-être sortir un album.

Karl Etta Eyong n’a pas mis longtemps à se faire remarquer. Arrivé à Levante en septembre, le Camerounais de 21 ans a déjà inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives en Liga avec le promu, champion de D2 la saison passée. Encore buteur sur la pelouse d’Oviedo ce week-end, il participe au joli début de saison de Levante, actuel treizième du championnat, et qui fait bonne figure contre les gros. Cette entame ferait presque oublier que le garçon sortait encore du banc à Villarreal il y a quelques mois.

Mais c’est KEE ?

D’après Sport, le FC Barcelone suit le phénomène de près. De très près. Assez pour envisager de lever sa clause de 10 millions d’euros, dès cet hiver. Etta Eyong plaît pour son culot balle au pied, sa capacité à casser des lignes, et accessoirement, pour son prix qui n’est pas encore indécent dans un marché qui l’est totalement. Nommé parmi les candidats au titre de joueur du mois de septembre (finalement remporté par Mbappé), le jeune attaquant a déjà l’Espagne à ses pieds.

S’il ne finit pas au Camp Nou, il finira au moins dans votre équipe MPG.

Le Barça arrache la victoire sur le fil à Levante

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le titre peut-il échapper au PSG cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
57
20
11
Revivez Lille-PSG (1-1)
Revivez Lille-PSG (1-1)

Revivez Lille-PSG (1-1)

Revivez Lille-PSG (1-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!