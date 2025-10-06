Le FC Barcelone a un nouveau crush du côté de Levante

Le tube du mois de septembre va peut-être sortir un album.

Karl Etta Eyong n’a pas mis longtemps à se faire remarquer. Arrivé à Levante en septembre, le Camerounais de 21 ans a déjà inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives en Liga avec le promu, champion de D2 la saison passée. Encore buteur sur la pelouse d’Oviedo ce week-end, il participe au joli début de saison de Levante, actuel treizième du championnat, et qui fait bonne figure contre les gros. Cette entame ferait presque oublier que le garçon sortait encore du banc à Villarreal il y a quelques mois.

Mais c’est KEE ?

D’après Sport, le FC Barcelone suit le phénomène de près. De très près. Assez pour envisager de lever sa clause de 10 millions d’euros, dès cet hiver. Etta Eyong plaît pour son culot balle au pied, sa capacité à casser des lignes, et accessoirement, pour son prix qui n’est pas encore indécent dans un marché qui l’est totalement. Nommé parmi les candidats au titre de joueur du mois de septembre (finalement remporté par Mbappé), le jeune attaquant a déjà l’Espagne à ses pieds.

S’il ne finit pas au Camp Nou, il finira au moins dans votre équipe MPG.

