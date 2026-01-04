Florian Thauvin en remet une couche sur son chambrage avec Charlie Cresswell

Nananananère !

L’image a beaucoup fait parler vendredi soir dans la foulée de la démonstration lensoise à Toulouse : dans la foulée du premier but, inscrit par Wesley Saïd, Florian Thauvin et Adrien Thomasson ont chambré Charlie Cresswell. Au point que le défenseur toulousain a été averti pour avoir réagi et poussé l’international tricolore. « Ce n’est pas quelque chose que j’ai l’habitude de faire. Je pense que c’est la première fois que je le fais », s’est confié le champion du monde 2018, invité sur le plateau de Ligue 1+ ce dimanche soir.

Un geste expliqué par le déroulé de la partie, tendue après l’expulsion d’Emersonn en première période du côté des Violets. « Ils ont été très agressifs et très chambreurs tout au long de la première mi-temps. En discutant à la mi-temps, on s’est rendu compte que comme on avait un joueur de plus, c’était une stratégie qu’ils avaient mis en place pour essayer de rééquilibrer les choses, nous faire perdre nos moyens et essayer qu’il y ait un carton rouge de notre côté », a poursuivi Thauvin.

Un chambrage prémédité

Incapables de prendre l’avantage avant la pause, les Nordistes sont donc revenus sur la pelouse avec l’envie de prendre leur revanche. « On s’est dit qu’on allait les prendre à leur propre jeu, détaille encore le n°10 artésien. Ça a été la réponse et ça a fonctionné parce que sur le match on n’a pas pris un carton alors que lui prend un jaune sur l’action. Il est limité derrière. Ce n’est pas la meilleure des choses à faire. Avec l’expérience, si ça peut aider l’équipe, on le fait. Ils ont beaucoup abusé. » Si les Sang et Or l’ont finalement largement emporté pour conserver leur fauteuil de leader, ils ne se seront pas forcément fait beaucoup d’amis sur les bords de la Garonne.

Pas sûr que ça les émeuve plus que ça.

