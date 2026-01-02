Lens fait exploser Toulouse et s’offre le titre de champion d’hiver

Toulouse 0-3 Lens

But : Saïd (57e), Thomasson (85e), Ganiou (90e+5)

Expulsion : Emersonn (23e) pour le Téf

Sortez (encore) le champagne !

Ce fut dur, mais le RC Lens est allé largement s’imposer sur le terrain de Toulouse (0-3), après avoir disputé une longue partie de la rencontre en supériorité numérique. Désormais assurés de terminer la phase aller du championnat en tête du classement, les Calaisiens, qui comptent quatre points d’avance sur le PSG, sont officiellement champions d’automne (en janvier, oui, oui).

Deuxième acte de patron

Si le TFC a tenu tête au leader, faisant le dos rond face aux quelques incursions des troupes de Florian Thauvin, il a été coupé dans son élan par le carton rouge adressé à Emersonn (23e). Ce dernier s’est rendu coupable d’un tacle en retard non maîtrisé sur Odsonne Édouard, ensuite sorti sur blessure. L’emprise lensoise a alors été de plus en plus forte, même si les principales occasions sont venues des coups de pied arrêtés d’Andrija Bulatović, obligeant Guillaume Restes à concéder un corner par deux fois (34e, 43e).

Au retour des vestiaires, Pierre Sage avait prophétisé que le temps donnerait raison à son équipe. À force de se replier, les Toulousains ont fini par craquer, à l’image d’Alexis Vossah, qui a involontairement réalisé une talonnade que n’aurait pas reniée Guti pour lancer Wesley Saïd, qui ne s’est pas fait prier pour inscrire son septième but de la saison (0-1, 57e). Sans être totalement maîtres de leur sujet, les Lensois ont réussi à faire le break grâce à leur maître à jouer, Adrien Thomasson, profitant du ballon relâché par Restes après un premier arrêt devant Rayan Fofana (0-2, 85e). Une dernière frappe puissante du jeune Pierre-Ismaëlo Ganiou (0-3, 90e+5) a permis de sceller une victoire de champion, une septième de suite.

À noter que GOATasson est devenu meilleur passeur de Ligue 1, rien que ça.

