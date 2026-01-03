Quand Florian Thauvin chambre Charlie Cresswell

Foot de rue.

C’est un grand classique sur un terrain de foot, qu’on soit chez les amateurs ou les professionnels, la tentation d’aller parfois taquiner un adversaire. Ce vendredi soir, le deuxième but lensois, signé Adrien Thomasson à Toulouse, a permis aux Sang et Or de se payer la tête de Charlie Cresswell.

« Thauvin s’est un peu sacrifié pour nous »

En plus d’être un défenseur très solide de notre championnat, le Toulousain s’était chauffé à plusieurs reprises avec les Nordistes pendant le match, ce qui a poussé Florian Thauvin et le buteur artésien d’aller célébrer devant l’Anglais en le fixant et en tirant la langue face à lui, poussant des coéquipiers à calmer le jeu.

Thomasson est donc revenu sur ces chamailleries au micro de Ligue 1 + après la partie : « Cresswell nous a chambrés quasiment toute la première mi-temps. On s’était dit à la mi-temps qu’après le premier but qu’on marquerait, il fallait aller le voir lui en toucher deux mots et c’est Thauvin qui s’en est occupé. Il s’est un peu sacrifié pour nous. Je suis fier de lui, il est resté très calme malgré la poussette et le chambrage de la part du joueur de Toulouse. C’est ça l’expérience, de savoir taquiner au bon moment tout en restant calme. »

Elle est belle, la vie de champion d’hiver.

