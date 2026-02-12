Philippe Diallo demande une réforme urgente de la gouvernance

Alerte généraleeeeee ! Invité à réagir à l’actualité en marge du tirage au sort de la prochaine Ligue des nations, ce jeudi à Bruxelles, le président de la FFF Philippe Diallo s’est montré extrêmement préoccupé par la nouvelle crise du football français, dont l’annonce du départ de Nicolas de Tavernost de son poste à LFP Média a marqué un nouveau tournant, un peu plus tôt dans la soirée.

Selon le patron de la 3F, « il est regrettable qu’une nouvelle fois, le football français et la Ligue donnent une image qui n’est pas conforme à ce qu’on souhaiterait. […] L’avenir du foot français, c’est d’engager le plus rapidement possible la réforme de la gouvernance que nous portons depuis plusieurs mois. Cet énième soubresaut montre que la nécessité de cette réforme s’impose de plus en plus », a-t-il notamment déclaré.

L'avis de Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football, sur le conflit entre Ligue 1+ et beIN SPORTS ⚡️ "Ligue 1+ a tenté un coup mais ils n'ont pas réussi à aller au bout de leur démarche. C'est la loi des affaires" #EDG pic.twitter.com/Dw7zwEGvvJ — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) February 12, 2026

Le conflit Beinsports vs Ligue 1+ au centre des débats

Réitérant son souhait que l’Assemblée nationale examine le texte dans les meilleurs délais afin d’engager une réforme de fond du foot professionnel, Philippe Diallo a également évoqué « l’urgence à ce que notre foot retrouve une gouvernance efficace, moderne, transparente. [… ] Il faut faire en sorte que Ligue 1+ continue à offrir aux fans le beau spectacle du championnat et des revenus pour nos clubs, dans l’attente peut-être d’autres solutions dans le futur. »

« Assemblée nationale » et « meilleurs délais » dans la même phrase ? L’espoir fait vivre.

