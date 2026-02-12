Un retour de Messi au Newell’s : qu’en pense le peuple ?

Alors qu’il s’éclate avec ses copains de l’Inter Miami et que son contrat en MLS ne prend fin qu’en 2028, Lionel Messi anime les discussions en Argentine. Juan Manuel Medina, vice-président du Newell’s Old Boys, n’a pas caché son désir de voir La Pulga revenir porter les couleurs de son club formateur. Se pose alors la question suivante : Messi à Rosario, simple caprice de dirigeant ou nostalgie partagée par les locaux ?

Mardi dernier, Juan Manuel Medina a révélé un projet des plus colossaux : ramener Lionel Messi à la maison. « Nous travaillons à ce que Leo joue pour Newell’s au cours du premier semestre 2027, mais pour l’instant il n’y a rien de plus à dire », a déclaré le vice-président des Leprosos. Une idée bourrée d’ambition et de nostalgie, élaborée comme « un projet qui dépasse Newell’s. C’est un projet pour la ville de Rosario, pour la province et pour le football argentin ».

Pour le point de départ, il faut remonter à l’année 1994, date à laquelle Lionel Andrés Messi Cuccitini, alors âgé de 7 ans, fait ses premiers pas au Newell’s Old Boys de Rosario. Souffrant d’un déficit partiel d’hormones de croissance et introverti, rien ne lui prédisait un tel avenir. Pourtant, ses entraîneurs ont vite compris qu’ils avaient affaire à un phénomène, bien que haut comme trois pommes. Si bien qu’en 2000, le FC Barcelone toque à la porte, proposant notamment à la famille Messi de prendre en charge le traitement hormonal du petit prodige afin qu’il fasse ses gammes à la Masia. La suite, on la connaît.

Messi et les Newell’s, une romance à distance

Le génie argentin n’a jamais lâché ses premières amours : Antonela Roccuzzo, qu’il chérit depuis ses 9 ans, et Rosario, où il a vu le jour. La Pulga montre son adoration pour sa ville natale, n’hésitant pas à y retourner de temps en temps, à partager son adoration pour le club et à porter la tunique des Newell’s Old Boys pour qui il a disputé 176 matchs et inscrit 274 buts chez les jeunes. C’est notamment en dévoilant le maillot des Rojinegros de Diego Maradona, qu’il portait sous celui du Barça, que Leo Messi a rendu hommage au Pibe de Oro disparu quelques jours avant la victoire du FC Barcelone contre Osasuna (4-0) en novembre 2020.

3 years ago today, Leo Messi with one of the most iconic celebrations of all time, taking off his shirt to reveal the Newell's Old Boys shirt worn by Diego Maradona.pic.twitter.com/C17pNCYHe8 — Newell's Old Boys - English News (@Newells_en) November 29, 2023

OK pour les sentiments de la légende argentine, mais pour qu’un remariage fonctionne, il faut aussi que ça soit réciproque. Pour certains fans des Newell’s Old Boys, un retour du désormais grand Leo serait un « miracle ». « Il est originaire du sud de la ville de Rosario, comme moi, commente Martín, 43 ans et supporter des Leprosos depuis son enfance. Il est supporter du Newell’s, comme moi, et c’est la personne la plus représentative de ce pays. » Martín ne cache pas son admiration pour son idole, mentionnant l’exemplarité professionnelle et la force de caractère du champion du monde 2022 pour parvenir à ses fins. Son rêve serait de le voir porter le maillot de son club de cœur en tant que professionnel.

Quand il était petit, Messi allait voir les matchs de Piojo Manso, l’une de ses idoles d’enfance. Et pour Rosario, cela signifie tout. Nico Campolongo

Nico Campolongo, qui a annoncé le projet du retour de l’octuple Ballon d’or pour le média argentin Todo Noticias, explique que « Messi, c’est Newell’s. Il l’a dans le sang. Quand il était petit, il allait voir les matchs de Piojo Manso, l’une de ses idoles d’enfance. Et pour Rosario, cela signifie tout. » Le journaliste affirme également qu’il s’agirait d’une consécration non seulement pour Messi, mais aussi pour sa famille, qui supporte activement son club formateur. « Ce serait la cerise sur le gâteau de tout ce que Leo a accompli sur le plan sportif », ne manque-t-il pas d’ajouter.

Nul n’est Messi en son pays

Pour d’autres, le tableau présente tout de même quelques taches. Le retour de Lionel Messi ne représente plus qu’un vague espoir perdu dans les limbes de la situation difficile du club. Actuel dernier de Primera División, le Newell’s Old Boys n’a engrangé qu’un point en quatre journées. Le tout en encaissant huit buts, soit la pire défense du championnat. « Cela fait dix ans qu’on a la pire équipe d’Argentine », déplore Nico, gérant d’un service qui emmène les étrangers et les fans internationaux aux matchs de Newell’s. Si l’arrivée d’une légende comme Messi, et ce même à 40 ans, aurait un effet indéniable sur l’équipe, certains supporters ne sont pas convaincus par le projet. Nico fait partie des sceptiques, mettant même en doute le réel attachement de La Pulga à son club formateur. « Le problème avec Messi, c’est qu’à part quelques salutations, il ne montre pas beaucoup d’intérêt pour Newell’s. Peut-être parce que ses engagements commerciaux l’empêchent de le dire ou à cause des répercussions que ses propos pourraient avoir. C’est une mégastar, donc c’est peut-être particulier. »

Pour comprendre ces réticences, il faut s’attarder sur le retour de Maxi Rodríguez au Newell’s de 2012 à 2017 puis de 2019 à 2023. La première fois, le milieu offensif avait quitté Liverpool alors qu’il était encore au sommet de sa carrière. « Il est revenu aider l’équipe, et nous avons remporté le championnat, se souvient Nico. Le sentiment d’appartenance et la fierté ressentie étaient immenses. Comme les fans, Maxi Rodríguez porte un amour inconditionnel envers le club. » Et si la deuxième fenêtre était moins probante, le garçon a marqué toute une ville par son implication. Le retour de Messi, sur le principe, ne peut laisser personne indifférent, mais il ne sera validé que s’il vient avec cette motivation dans ses bagages.

Il faut que ce soit un projet de la fédération pour que Messi puisse jouer en Argentine, parce que l’Argentine n’est pas prête en matière d’infrastructures et de sécurité. Nico

L’octuple Ballon d’or n’est pas Maxi Rodríguez. D’autres problématiques, et pas que financières, viennent forcément s’ajouter à son dossier. « Il y a une question de sécurité, rappelle Nico Campolongo. Rosario est l’une des villes les plus dangereuses de notre pays. Il faut bien se préparer pour accueillir Leo. C’est lui qui aura le dernier mot, quelles que soient les conditions. » Pour certains, toutes les clés ne sont pas entre les mains du club rouge et noir. « Il faut que ce soit un projet de la fédération pour que Messi puisse jouer en Argentine, parce que l’Argentine n’est pas prête en matière d’infrastructures et de sécurité, détaille l’autre Nico. C’est aussi pour cette raison que je pense qu’il doit s’agir d’un projet général et non le projet du seul club de Newell’s. » Pas anodin de le souligner quand on parle du patrimoine national.

Messi reviendra-t-il en Argentine l’année prochaine ?