Messi reviendra-t-il en Argentine l’année prochaine ?

Des retrouvailles à la maison ? Comme l’a annoncé mardi le vice-président du Newell’s Old Boys, Juan Manuel Medina, le club formateur de Lionel Messi tente de faire revenir la superstar en Argentine. En échange avec la chaîne de télévision argentine TN, le dirigeant du club de Rosario a déclaré : « Nous travaillons pour que Leo joue à Newell’s lors du premier semestre 2027. » La possibilité de recruter Messi dès l’année prochaine reste incertaine. « Pour l’instant, il n’y a rien de plus que cela », concède Medina.

Un retour dans sa ville natale ?

L’octuple Ballon d’or est encore sous contrat avec son club, l’Inter Miami, jusqu’à fin 2028. Mais le Newell’s Old Boys possède encore un atout dans sa manche : Messi est né à Rosario et a joué pendant cinq ans pour le club avant son départ pour le FC Barcelone. Autant de raison d’y croire pour Medina : « C’est un projet qui dépasse Newell’s. C’est un projet pour la ville de Rosario, pour la province et pour le football argentin. »

L’espoir meurt en dernier…

