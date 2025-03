Cavani manque un penalty contre Keylor Navas

Souvenirs, souvenirs.

Edinson Cavani et Keylor Navas (mais aussi Éver Banega, Marcos Rojo et Ander Herrera, entré en cours de jeu) se sont retrouvés sur les canchas argentines. Les Newell’s ont battu 2-0 Boca Juniors, et Edinson Cavani a raté son penalty en seconde période. Le gardien a ensuite arrêté la reprise de Rodrygo Battaglia. Boca est deuxième du groupe A Torneo Betano, le tournoi d’ouverture du championnat argentin, Newell’s passe onzième (sur 15). Les huit premiers de chaque groupe s’affrontent ensuite pour des huitièmes de finale.

Cavani fait du Cavani en ce moment : son gros raté avait coûté la qualification de Boca pour la Copa Libertadores. De son côté, Keylor Navas découvre un nouveau championnat, quelques mois après son arrivée, libre depuis son départ du PSG.

Edinson Cavani “ipnotizzato” da Keylor Navas: il confronto tra l’attaccante del Boca Juniors ed il portiere del Newell’s Old Boys lo vince quest’ultimo, che subito dopo respinge anche la conclusione di Battaglia ⚽️🇦🇷 Il match è terminato con la sconfitta del Boca Juniors per 0-2 pic.twitter.com/peXZpwURH9 — Sportitalia (@tvdellosport) March 31, 2025

Il est tellement gentil, ce Cavani.

