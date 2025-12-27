Pour ou contre la CAN tous les quatre ans ? Aïssa Mandi se mouille

Aïssa Mandi s’aligne avec Walid Regragui.

Depuis la décision, annoncée samedi par la CAF, d’espacer chaque Coupe d’Afrique des nations de quatre années – au lieu de deux actuellement –, les avis divergent. Pour ou contre ? Le défenseur algérien Aïssa Mandi, lui, a choisi son camp : « Tous les quatre ans, je pense que c’est une bonne chose, a déclaré le joueur du LOSC en conf’ de presse à la veille de la rencontre contre le Burkina Faso. C’est vrai que tous les deux ans c’est un peu répétitif, on a l’impression de voir la CAN tout le temps. Tous les quatre ans, c’est comme toutes les autres compétitions continentales dans le monde : en Amérique du Sud, en Europe. Je pense que c’est quelque chose de plutôt logique et que c’est bien pour le football africain. »

Avec un calendrier ainsi allégé ? Pas sûr, avec l‘instauration d’une Ligue des nations africaine pour combler les trous…

Top 50 : les plus grandes sélections africaines de l’histoire (15 à 11)