La CAN aura désormais lieu tous les quatre ans

La CAN aura désormais lieu tous les quatre ans

Un calendrier pour une fois allégé ? Pas tout à fait.

Alors que la Coupe d’Afrique des nations 2025 démarre ce dimanche avec un Maroc-Comores, la CAF a annoncé des modifications dans l’organisation du tournoi. Après l’édition 2027, prévue dans deux ans tout pile en Ouganda, en Tanzanie et au Kenya, la CAN n’aura ensuite lieu que tous les quatre ans. Une annonce faite par Patrice Motsepe, président de l’instance dirigeante du football africain, de manière que le « calendrier dans le monde soit davantage harmonisé ». De quoi s’aligner sur la périodicité de l’Euro ou de la Copa América notamment.

Mais la comparaison ne s’arrête pas là, puisque la CAF a également fait savoir qu’une Ligue des nations continentale verrait elle aussi le jour en 2028, sur le modèle de celle disputée sur le Vieux Continent. Une petite révolution pour le football de sélections africain. « Il y aura 54 équipes qui participeront dans différentes régions », a précisé Motsepe, alors que ces dernières seront réparties en quatre zones géographiques, dont les vainqueurs s’affronteront lors d’un Final Four. « Historiquement, la CAN était le principal événement où nous pouvions récolter les ressources nécessaires pour financer le football africain. Avec cette nouvelle configuration, nous obtiendrons des fonds tous les ans. »

On aurait presque cru qu’ils faisaient ça pour la beauté du geste.

Reverra-t-on un jour l'Ousmane Dembélé de 2025 ?

