Lens reprend la première place au PSG

Lens 1-0 Le Havre

But : Aguilar (45e+1)

Centre de Matthieu Udol, reprise de Ruben Aguilar ! Lens a signé sa dixième victoire d’affilée à Bollaert ce vendredi à l’occasion de la réception du Havre (1-0). Le Racing a fait la différence grâce à ses latéraux : Udol a magistralement travaillé son centre, Lionel Mpasi a hésité, et Aguilar l’a puni en plaçant une reprise sans contrôle sous la barre au deuxième poteau (1-0, 45e+1). Avec six offrandes cette saison, Udol en profite pour rejoindre Adrien Thomasson et Vitinha en tête du classement des passeurs.

😳 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗗'𝗢𝗨̀ 𝗦𝗢𝗥𝗧-𝗜𝗟 ?? Les latéraux décisifs : Udol pour la passe, Aguilar pour le but ! #RCLHAC pic.twitter.com/I5gPCGatMj — L1+ (@ligue1plus) January 30, 2026

Arouna Sangante a donné des sueurs froides aux Lensois en trouvant le poteau sur un coup franc (54e), mais le Racing a logiquement pris les trois points. Exactement ce qu’il fallait aux Sang et Or pour récupérer la tête du championnat, en attendant le déplacement du PSG à Strasbourg dimanche.

Pep Sage file tout droit vers le titre de coach de l’année aux Trophées UNFP.

