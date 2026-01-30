S’abonner au mag
Lens écarte Le Havre et reprend la tête du championnat

QB
Lens reprend la première place au PSG

Lens 1-0 Le Havre

But : Aguilar (45e+1)

Centre de Matthieu Udol, reprise de Ruben Aguilar ! Lens a signé sa dixième victoire d’affilée à Bollaert ce vendredi à l’occasion de la réception du Havre (1-0). Le Racing a fait la différence grâce à ses latéraux : Udol a magistralement travaillé son centre, Lionel Mpasi a hésité, et Aguilar l’a puni en plaçant une reprise sans contrôle sous la barre au deuxième poteau (1-0, 45e+1). Avec six offrandes cette saison, Udol en profite pour rejoindre Adrien Thomasson et Vitinha en tête du classement des passeurs.

Arouna Sangante a donné des sueurs froides aux Lensois en trouvant le poteau sur un coup franc (54e), mais le Racing a logiquement pris les trois points. Exactement ce qu’il fallait aux Sang et Or pour récupérer la tête du championnat, en attendant le déplacement du PSG à Strasbourg dimanche.

Pep Sage file tout droit vers le titre de coach de l’année aux Trophées UNFP.

  •  
Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

