Le Havre renverse Lens au bout d'un match dingue

Lens 3-4 Le Havre

Buts : El Aynaoui (3e, SP), Aguilar (20e) et Sotoca (48e) pour Lens // Soumaré (28e), Ayew (33e), Casimir (62e) et Hassan (90e, SP) pour Le Havre

Voici un match qui a fait plaisir aux amateurs de spectacle, mais pas aux amoureux de la rigueur défensive !

Opposés à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1, Lens et Le Havre se sont montrés inspirés offensivement tout en laissant des espaces béants derrière. Ainsi, pas moins de sept buts ont été inscrits, et seul l’outsider est sorti victorieux. En faisant, à la surprise générale, une super affaire. Sans succès depuis désormais quatre rencontres pour autant de revers, les Sang et Or (huitièmes, et potentiellement neuvièmes si le Stade brestois ne perd pas) peuvent s’en vouloir puisqu’ils ont mené trois fois. Surtout que les Nordistes ont craqué sur la fin à l’approche du temps additionnel, alors que Facundo Medina venait de trouver le poteau. Déterminé et fort psychologiquement, Le Hac double quant à lui Saint-Étienne (qui s’est logiquement incliné devant Nice, un peu plus tôt) en s’emparant de la place de barragiste.

Ayew, un leader indispensable

Neil El Aynaoui a allumé la première mèche dès la troisième minute, en transformant un penalty qui sanctionnait une faute de Gautier Lloris sur Anass Zaroury. Ruben Aguilar a ensuite fait le break à la suite d’un centre parfait de Deiver Machado, mais les visiteurs se sont dès lors rebellés : Issa Soumaré a rapidement envoyé une frappe puissante au fond des filets de Mathew Ryan, tandis qu’André Ayew a égalisé grâce à une tête intelligente une poignée de secondes plus tard. Puis, Wesley Saïd ayant vu sa réalisation être refusée, c’est Florian Sotoca qui a remis les locaux devant à la reprise, d’un coup de casque reprenant une nouvelle passe décisive de Machado. Enfin, Josué Casimir a profité du bon travail d’Ayew pour éviter la défaite des siens et Ahmad Hassan a offert le succès à son équipe sur un autre péno sifflé pour un accrochage d’Andy Diouf sur l’intenable Casimir.

Ça, c’est du scénario.

