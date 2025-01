Lens renverse un triste HAC

Le Havre 1-2 Lens

Buts : A. Ayew (8e) pour le HAC // Koyalipou (28e) & Machado (77e) pour le RCL

Les séquelles de la défaite contre le Stade briochin sont encore là.

Dix-septième de Ligue 1, Le Havre continue de s’enfoncer, avec une sixième défaite de rang toutes compétitions confondues, ce dimanche, à l’occasion de la réception du RC Lens (1-2). Les Nordistes, eux, remettent la marche avant, revenant à un point du sixième (l’OL) et à deux du cinquième (le LOSC).

Le match s’est joué sur trois coups de casque : celui d’André Ayew (8e), de nouveau buteur une semaine après sa réalisation au Vélodrome (5-1), celui de la recrue lensoise Goduine Koyalipou (28e), efficace pour sa première en sang et or, et celui de Deiver Machado, sur une galette de Przemysław Frankowski (77e). Plutôt logique pour des visiteurs largement dominateurs, et qui seraient passés devant une demi-heure plus tôt si Gautier Lloris ne s’était pas interposé devant Adrien Thomasson (47e).

Pour le moment, le HAC est coincé dans l’ascenseur avec Montpellier. Et pas sûr qu’il ait le numéro du technicien de maintenance.

HAC (4-4-1-1) : Desmas – Salmier, Kinkoué, G. Lloris, Zouaoui – Nego (Casimir, 83e), A. Touré (I. Soumaré, 84e), R. Ndiaye, Joujou – Sabbi – A. Ayew (Targhalline, 72e). Entraîneur : Didier Digard.

RCL (4-2-3-1) : Koffi – Frankowski, Danso, Medina, Machado – Thomasson (Gradit, 76e), A. Diouf – Sotoca, Fulgini, Zaroury (Ojediran, 57e) – Koyalipou (Nzola, 68e). Entraîneur : Will Still.

HAC-Lens : Le parcage sera ouvert aux supporters lensois