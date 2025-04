Nantes crée la surprise à Nice

Nice 1-2 Nantes

Buts : Abdi (14e) pour Nice // Augusto (11e) et Abline (38e) pour Nantes

Oh, le gros coup !

En déplacement à Nice dans la peau de l’outsider pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, Nantes a créé la surprise : contre toute attente, les Canaris ont battu les Aiglons et récupèrent donc trois points importants dans la course au maintien. De leur côté, les locaux enchaînent un quatrième match de suite sans victoire (dont deux défaites consécutives) et risquent de dégringoler au classement avec une quatrième place qui devrait rapidement sauter.

Lopes sauve tout, ou presque

Tout a commencé avec une première occasion pour Ali Abdi, dont la frappe a été stoppée par Anthony Lopes. Puis, Douglas Augusto a ouvert le score sur un bon travail de Moses Simon. Servi par Hicham Boudaoui, Abdi a alors immédiatement égalisé et sonné la révolte : Lopes a dû s’interposer à plusieurs reprises, avant de voir Jeremie Boga taper son poteau. Mais à la suite d’un corner mal repoussé, c’est finalement Matthis Abline qui a trouvé le chemin des filets. Le gardien des visiteurs a ensuite tout sauvé, dégoûtant ses adversaires.

De quoi donner des regrets à l’Olympique lyonnais ?

Être le plus gros salaire du club sans jouer : c’est possible