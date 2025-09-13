S’abonner au mag
Nice maîtrise Nantes à domicile

Nice maîtrise Nantes à domicile

Nice 1-0 Nantes

But : Boga (56e) pour le Gym

Jérémie beau gars.

Un exploit de Boga, parti de la ligne médiane pour contourner Chidozie Awaziem et ajuster Anthony Lopes avant l’heure de jeu (56e), a suffi à l’OGC Nice pour logiquement disposer de Nantes, ce samedi (1-0). La deuxième victoire de la saison, pour le Gym.

Face à des locaux qui ont globalement mené les débats, Anthony Lopes – pour sa 400e en Ligue 1 – a dû énormément s’employer dans les 35 premières minutes, et Sofiane Diop a même tapé le montant (19e). En deuxième, Terem Moffi a eu plusieurs situations, mais a été écœuré par Lopes… ou par l’arbitre de touche. Les Canaris, de leur côté, ont raté le coche par Hong Hyun-seok (18e), et sont passés proche du miracle lorsque leur portier, monté sur corner dans les derniers instants, a bien failli placer son coup de casque (90e+7).

Nice s’en est donc sorti malgré l’absence de son aigle, « Mèfi », resté bloqué dans les bouchons avant le match.

OGCN (3-4-2-1) : Y. Diouf – Peprah Oppong, Bah, Dante (c) (Gouveia, 75e) – Clauss, Boudaoui (Louchet, 81e), Vanhoutte, Bard – S. Diop (Sanson, 62e), Boga (Jansson, 75e) – K. Carlos (Moffi, 62e). Entraîneur : Franck Haise.

FCN (4-1-4-1) : A. Lopes – Amian (c), Awaziem, Tati, Cozza (Tabibou, 86e) – Mwanga (Lahdo, 77e) – Benhattab (A. Camara, 46e), H. Hong (Leroux, 65e), Lepenant, Abline – M. Mohamed (El Arabi, 86e). Entraîneur : Luís Castro.

