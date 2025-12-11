S’abonner au mag
La liste des 26 joueurs sélectionnés par le Maroc pour la CAN

CDB
Ramener la coupe à la maison.

À dix jours du début de la Coupe d’Afrique des nations 2025, la sélection marocaine a dévoilé sa liste des 26 joueurs qui participeront à la compétition, à domicile. Alors que les Lions de l’Atlas font office de grand favori pour le titre qu’ils n’ont remporté qu’une seule fois en 1976, le coach Walid Regragui a bien convoqué Achraf Hakimi, pourtant blessé. « On espère qu’il sera là dès le premier match », avait déclaré le sélectionneur marocain le soir du tirage au sort de la Coupe du monde 2026.

Des gros noms laissés de côté

Après une troisième place aux Jeux olympiques 2024 et une demi-finale record au Qatar à la Coupe du monde 2022, le capitaine du Maroc vise un premier titre avec sa sélection, lui qui vit déjà une année historique en club au PSG.

Aux côtés de Hakimi, on retrouve sans surprise les cadres de la sélection marocaine, comme Yassine Bounou, Romain Saïss, Sofyan Amrabat ou encore Youssef En-Nesyri. À l’inverse, Hakim Ziyech et Sofiane Boufal ne sont pas convoqués par Regragui, tout comme le Niçois Sofiane Diop ou le Lillois Osame Sahraoui. Le jeune Rennais Abdelhamid Aït-Boudlal, lui, sera bien de la partie.

Hamza Igamane ? Il est inscrit comme réserviste.

Lamine Yamal a envisagé de jouer pour le Maroc

CDB

