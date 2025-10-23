Le calendrier et les horaires des matchs de la CAN 2025

S’abonner au mag
Qui pour succéder aux Éléphants ?

Ce jeudi, la Confédération africaine de football a dévoilé le calendrier complet de la Coupe d’Afrique des nations, qui se tiendra au Maroc du 21 décembre au 18 janvier. La compétition s’annonce très relevée, avec de nombreux prétendants au titre.

Si le Maroc peut faire office de favori, au vu de la forme actuelle de ses sélections, beaucoup d’équipes voudront jouer les outsiders, comme l’ont prouvé les qualifications à la Coupe du monde, avec le Cap-Vert, l’Afrique du Sud ou encore la République démocratique du Congo.

Cochez les dates sur vos calendriers

Pour la phase de groupes, on vous invite à bloquer certaines soirées, notamment l’alléchant Égypte-Afrique du Sud (26 décembre – 16h), le remake des qualifs au Mondial Sénégal-RDC (27 décembre – 16h), ou encore le choc Côte d’Ivoire-Cameroun (28 décembre – 21h).

Pour le reste, les huitièmes de finale se joueront entre le 3 et le 6 janvier, les quarts les 9 et 10 janvier, les demies le 14 et le 17, pour conclure par la grande finale le 18 janvier à 20 heures.

Les vraies fêtes de fin d’année.

