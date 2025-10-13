Le Cap-Vert se qualifie pour le Mondial pour la première fois de son histoire !

Cap vers l’Amérique !

Le Cap-Vert a écrit la plus belle page de son histoire en validant officiellement son ticket pour la Coupe du monde 2026. Une grande première pour l’archipel, qui ne s’était encore jamais qualifié pour la grand-messe du football mondial. Ce lundi, les Requins Bleus ont fait le travail face à l’Eswatini (3-0) pour terminer en tête du groupe D des qualifications de la zone Afrique.

Le Cap-Vert fonce vers la Coupe du monde ! 3-0 pour les Requins #lequipeFOOT pic.twitter.com/4CX4x9qpow — L’Équipe (@lequipe) October 13, 2025

Avec 23 points sur 30, le Cap-Vert termine premier du classement final devant le Cameroun, tenu en échec par l’Angola (0-0). Les Lions indomptables peuvent trembler, car avec 19 points au compteur, ils ne sont pas assurés de terminer parmi les quatre meilleurs deuxièmes des neuf groupes, qui se disputeront un ticket pour les barrages intercontinentaux.

Le plus petit pays de l’histoire du Mondial

L’exploit est monumental pour le Cap-Vert, archipel d’à peine 600.000 habitants. Le pays devient ainsi le deuxième moins peuplé à se qualifier pour une phase finale de Coupe du monde, derrière l’Islande (340.000 habitants). Mieux encore : avec une superficie de seulement 4.033 km², le Cap-Vert devient également le plus petit pays de l’histoire à disputer un Mondial. Le précédent record appartenait au Qatar (11.000 km²), qui n’avait toutefois pas eu à décrocher sa qualification pour l’édition 2022, en tant que pays hôte.

Les Requins bleus rejoignent ainsi le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, l’Égypte et le Ghana parmi les nations africaines qualifiées pour cette Coupe du monde.

Place à la fête désormais.

Groupe D

Cap-Vert 3-0 Eswatini

Buts : Livramento (48e), Semedo (54e) et Stopira (90e+1) pour les Requins bleus.

Maurice 0-0 Libye

Cameroun 0-0 Angola

Classement :

Cap-Vert : 23 points Cameroun : 19 points Libye : 16 points Angola : 12 points Maurice : 6 points Eswatini : 3 points

Groupe C

Lesotho 0-0 Zimbabwe