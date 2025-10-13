S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Afrique

Le Cap-Vert se qualifie pour le Mondial pour la première fois de son histoire !

FL
Le Cap-Vert se qualifie pour le Mondial pour la première fois de son histoire !

Cap vers l’Amérique !

Le Cap-Vert a écrit la plus belle page de son histoire en validant officiellement son ticket pour la Coupe du monde 2026. Une grande première pour l’archipel, qui ne s’était encore jamais qualifié pour la grand-messe du football mondial. Ce lundi, les Requins Bleus ont fait le travail face à l’Eswatini (3-0) pour terminer en tête du groupe D des qualifications de la zone Afrique.

Avec 23 points sur 30, le Cap-Vert termine premier du classement final devant le Cameroun, tenu en échec par l’Angola (0-0). Les Lions indomptables peuvent trembler, car avec 19 points au compteur, ils ne sont pas assurés de terminer parmi les quatre meilleurs deuxièmes des neuf groupes, qui se disputeront un ticket pour les barrages intercontinentaux.

Le plus petit pays de l’histoire du Mondial

L’exploit est monumental pour le Cap-Vert, archipel d’à peine 600.000 habitants. Le pays devient ainsi le deuxième moins peuplé à se qualifier pour une phase finale de Coupe du monde, derrière l’Islande (340.000 habitants). Mieux encore : avec une superficie de seulement 4.033 km², le Cap-Vert devient également le plus petit pays de l’histoire à disputer un Mondial. Le précédent record appartenait au Qatar (11.000 km²), qui n’avait toutefois pas eu à décrocher sa qualification pour l’édition 2022, en tant que pays hôte.

Les Requins bleus rejoignent ainsi le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, l’Égypte et le Ghana parmi les nations africaines qualifiées pour cette Coupe du monde.

Place à la fête désormais.

Groupe D

  Cap-Vert 3-0 Eswatini  

Buts : Livramento (48e), Semedo (54e) et Stopira (90e+1) pour les Requins bleus.

  Maurice 0-0 Libye  

  Cameroun 0-0 Angola  

Classement :

  1.   Cap-Vert : 23 points
  2.   Cameroun : 19 points
  3.   Libye : 16 points
  4.   Angola : 12 points
  5.   Maurice : 6 points
  6.   Eswatini : 3 points

Groupe C

  Lesotho 0-0 Zimbabwe  

FL

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



C'est une putain de bonne question !

Aimeriez-vous voir Florian Thauvin à la Coupe du monde 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 15h
142
62

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!