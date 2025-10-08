S’abonner au mag
La Libye d’Aliou Cissé craque et dit adieu au Mondial, le Cap-Vert attend encore

La Libye d’Aliou Cissé craque et dit adieu au Mondial, le Cap-Vert attend encore

Foutu dernier quart d’heure.

Alors qu’elle a un temps occupé la deuxième place du groupe D de qualifications à la prochaine Coupe du monde, la Libye a vu ses espoirs s’envoler au cours d’une fin de match où elle a totalement craqué face au Cap-Vert au terme d’un scénario fou, après avoir mené 3-1 et avoir donné un but (3-3).

Bien placés pour se qualifier directement et sans barrages pour le Mondial, les coéquipiers de Ryan Mendes devront attendre, mais ont quant à eux connu de sacrées montagnes russes émotionnelles. Car dans le même temps, s’il a mis près d’une heure à faire la différence face à Maurice, le Cameroun s’est imposé 2-0 à l’extérieur, avec un but de Bryan Mbeumo, et mettait une pression dingue sur les épaules des Tubarões Azuls.

Le Cameroun virtuellement barragiste

Avec 20 points, ces derniers sont pour le moment premiers du groupe et devront éviter tout faux pas pour se qualifier directement pour les États-Unis, avant d’affronter l’Eswatini, devant le Cameroun, second avec 18 points, et parmi les quatre meilleurs deuxièmes du continent à l’instant T, qui affronte l’Angola lundi, et la Libye, grande perdante du jour, troisième avec 15 points, mais déjà éliminée.

Les Libyens pourront tout de même se consoler en se disant qu’ils ont certainement inscrit le but de la semaine, et qu’ils ont déjà déjoué pas mal de pronostics en y croyant aussi tard dans la campagne de qualifications. Pour le Cap-Vert, attention à ce que les occasions gâchées en fin de rencontre ne deviennent pas des regrets après la dernière journée.

Quelle folie dans ce groupe D !

Ce qu’on a aimé lors des matchs de la zone Afrique

