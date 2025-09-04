L’Algérie s’extirpe du piège botswanais, le Cameroun sans forcer

Accroché par surprise au match aller (0-0), le Cameroun n’a pas flanché au moment de retrouver l’Eswatini. Sur la pelouse du Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, les lions indomptables ont fait honneur à leur surnom en s’imposant sans trembler par trois buts à rien, tous inscrits en première mi-temps. Avec ce cinquième match d’affilée sans perdre, les joueurs de Marc Brys sont deuxièmes du groupe D à un point du Cap-Vert. Et donc toujours en course pour voir l’Amérique du Nord l’an prochain.

Pour l’Algérie, ce fut plus difficile, mais les Fennecs sont parvenu à l’emporter chez eux face à un valeureux Botswana. Seuls en tête du groupe G, à six points devant le Mozambique, les Verts enchaînent un quatrième succès de rang malgré une première mi-temps complexe. Alors qu’Amoura a ouvert le score en lobant le gardien adverse de la tête, Kopelang égalise juste avant la pause en profitant d’une erreur défensive algérienne. De quoi échauffer les esprits, entre bagarre, pluie de cartons jaunes, jets de pierre sur la cage botswanaise et un poteau de Cooper qui manque de donner l’avantage aux visiteurs dans le temps additionnel qui a duré presque aussi longtemps que la pause (12 minutes).

En seconde période, Amoura se mue en passeur et sert Bounedjah, entré cinq minutes plus tôt, pour le but de la délivrance. L’Algérie impose son tempo et l’attaquant d’Al-Shamal réalise même le break en toute fin de rencontre. Il faudra désormais un miracle pour ne pas voir le come-back des Fennecs en Coupe du monde après leur absence remarquée en 2022.

Algérie 3-1 Botswana

Buts : Amoura (33e), Bounedjah (72e, 90e+6) pour l’Algérie // Kopelang (43e) pour le Botswana

Cameroun 3-0 Eswatini

Buts : Gamedze (6ecsc), N’Koudou (25e), Avom (28e) pour le Cameroun

L’Algérie et le Cameroun officiellement qualifiés pour la CAN 2025