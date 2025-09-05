McCourt et Oughourlian unissent leurs voix pour critiquer la LFP

L’alliance nord-sud.

Réunis par Le Figaro pour un entretien en commun, le propriétaire américain de l’OM Frank McCourt et son homologue du RC Lens Joseph Oughourlian ont tiré à boulets rouges sur la gestion de la Ligue de Football Professionnel. « La gouvernance est opaque et inefficace et son management absent », dénonce le premier. « Des dirigeants payés des millions pour des résultats catastrophiques, c’est absurde », renchérit le second. De quoi donner le ton et faire siffler les oreilles de Vincent Labrune, le président de la LFP.

Un appel à réinventer le football français

Leur constat est simple : un football français en crise, plombé par 1,3 milliard d’euros de pertes en 2023, une gouvernance incapable de se réformer, et des clubs affaiblis au point de voir le championnat fondre comme neige au soleil. « On est déjà passés de 20 à 18 clubs. Si ça continue, il n’en restera que 12 », alerte Oughourlian.

"La LFP ne représente plus les clubs, et les résultats en attestent globalement : c’est un échec" - Frank McCourt et Joseph Oughourlian évoquent la crise du foot français pour @Le_Figaro, Labrune, Nasser, Ligue 1+... Avec @JeanJulienEzvan https://t.co/gF9d4qtUpQ — Christophe Remise (@CRemise77) September 5, 2025

Mais McCourt et Oughourlian ne se contentent pas de tirer sur l’ambulance : ils posent une alternative avec une certaine dose d’optimisme. Ainsi, une nouvelle organisation basée sur un principe simple « un club, un vote » permettrait de redresser la barre. « C’est comme cela que fonctionnent les ligues et les entreprises qui ont de bons résultats. Et c’est pourquoi je suis malgré tout optimiste : si nous réglons la question de la gouvernance et de son management actuel, le foot français renouera avec le succès (…) Transformons cette crise en opportunité pour le football français en réparant ce qui ne fonctionne plus », conclut McCourt.

Une phrase pratique puisqu’elle peut aussi servir à son club.

Medina officiellement à l’OM