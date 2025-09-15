Neymar : « Le synthétique, c’est de la merde ! »

Pour info : il parle des pelouses synthétiques, rien d’autre.

Ça devient presque une rengaine, mais Neymar a bien failli sortir sur blessure après seulement 36 secondes de jeu. Ce dimanche, face à l’Atlético Mineiro (1-1), le Brésilien s’est tordu la cheville gauche tout seul dès la première minute. Blessé à plusieurs reprises aux chevilles au cours de sa carrière, l’ancien Parisien a heureusement pu poursuivre la rencontre et est finalement sorti à la 81e minute.

Com menos de um minuto de jogo, Neymar ia fazer uma jogada e acabou torcendo o pé sozinho pic.twitter.com/CIN6KtUSEd — ge (@geglobo) September 14, 2025

Le numéro 10 de Santos n’a pas mis longtemps à identifier le coupable : le gazon synthétique. À l’issue du match, l’ancienne star du FC Barcelone n’a pas mâché ses mots sur Instagram : « C’est prouvé : le synthétique, c’est de la merde ! »

Une colère collective

Les terrains en gazon artificiel, encore utilisés par trois clubs brésiliens (Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro) divisent les joueurs. Déjà en février, Neymar, Thiago Silva, Lucas Moura ou Memphis Depay avaient signé un communiqué dénonçant leur usage, jugé inadapté au football professionnel. Le Ney hésitait même à ne pas jouer cette rencontre uniquement à cause de la pelouse synthétique de l’Arena MRV.

Fontenay-le-Fleury est désormais fixé : Neymar ne viendra jamais au stade René-Descastes.

