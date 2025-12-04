S’abonner au mag
La résurrection inattendue de Neymar avec un triplé

CDB
200% Jésus.

Annoncé blessé pour le reste de la saison, Neymar a défié tous les diagnostics en revenant à l’entraînement malgré les avis médicaux. Et après des mois compliqués où il a enchaîné les bourdes à Santos, l’attaquant brésilien semble avoir retrouvé tout son génie.

Son premier triplé depuis quatre ans

Quelques jours après une performance de haut vol contre Recife, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne s’est offert un magnifique triplé sur la pelouse de Juventude ce mercredi soir, permettant à son club de s’offrir un bol d’air frais en vue du maintien. Une frappe puissante du pied droit sous la barre, une reprise en une touche du pied gauche dans la surface, et un penalty transformé avec le sang-froid qu’on lui connaît.

Un premier triplé pour Neymar depuis près de quatre ans, alors que le dernier remontait au 9 avril 2022, sous le maillot du PSG (contre Clermont). Il permet à Santos de remonter à la 14e place de la Serie A brésilienne, avec désormais deux points d’avance sur la zone rouge avant de recevoir Cruzeiro (3e) dimanche.

Interrogé à la fin de la rencontre, le Brésilien de 33 ans a annoncé ses objectifs : « Il reste un match. Nous devons tout donner à Vila Belmiro (le stade de Santos). Vu les efforts que je déploie pour être sur le terrain, en donnant toujours la priorité à ma santé d’athlète, à rien d’autre qui puisse nuire à ma carrière, ce qui arrive arrive, et c’est ce que je vis depuis des mois, voire des années, avec des blessures. J’essaie de les surmonter pour être à 100 %. »

Être à 100%, c’est justement ce que demande Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026.

Neymar s’est entraîné malgré l’avis médical

CDB

