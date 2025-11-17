S’abonner au mag
  International
  Brésil

Les Neymar rachètent la marque Pelé contre une belle petite somme

MH
Longue vie au Roi.

La société NR Sports, dirigée par Neymar et son père, a acquis la marque Pelé, pour un montant non confirmé, mais estimé à environ 15,5 millions d’euros. Selon le média brésilien UOL, l’annonce officielle devrait être faite le 19 novembre, date anniversaire du millième but de Pelé. Cette transaction intervient alors que la marque de Pelé était restée peu exploitée par la société américaine Sport 10 depuis son décès en décembre 2022.

Faire vivre les liens entre Pelé et Neymar

NR Sports, qui gère la marque de Neymar Jr, avait déjà créé un lien symbolique avec Pelé en surnommant le joueur de Santos « Prince » en référence au « Roi » du football brésilien. La société a également rénové la fameuse loge de Pelé dans le stade Urbano Caldeira, désormais utilisée par la famille de Neymar, en remplaçant les sièges, ajoutant un nouveau bloc sanitaire, un revêtement en verre et la climatisation, entièrement financés par NR Sports.

Avec la marque Pelé, la famille Neymar aura le droit à l’usage de son image, de son nom, des licences pour les produits, les archives historiques (ils pourront vérifier son nombre de buts) et autres droits. Bref, de quoi se faire un bon paquet de sous.

L’ex-manager d’Avicii ne pouvait pas rivaliser.

La nouvelle sortie de route lamentable de Neymar

MH

