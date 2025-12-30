Bournemouth pourrait faire son marché à Tottenham

En Premier League, on peut aussi dépenser des millions en janvier.

Antoine Semenyo va-t-il rejoindre Manchester City ? Dans les médias britanniques, les rumeurs qui circulent annoncent en tout cas un possible transfert à plus de 70 millions d’euros. Ce qui pousse Bournemouth à chercher un potentiel remplaçant pour son joueur star.

Selon le Guardian, les Cherries ont jeté leur dévolu sur l’attaquant de Tottenham Brennan Johnson, tandis que d’autres spéculations évoquent un possible transfert à Crystal Palace.

Johnson a-t-il encore un avenir à Tottenham ?

Le Gallois de 24 ans est arrivé de Nottingham Forest il y a deux ans et demi pour la somme rondelette de 55 millions d’euros. Depuis que Thomas Frank a pris les rênes des Spurs l’été dernier, Johnson ne figure que rarement dans le onze de départ.

Tottenham serait donc prêt à laisser partir l’ailier, mais on ne sait pas encore s’il s’agira d’un prêt ou d’un transfert définitif. « Brennan est très important pour nous, a quand même calmé Frank la semaine dernière. Il n’a peut-être pas beaucoup joué, mais malheureusement, nous ne pouvons aligner que onze joueurs. »

Heureusement, il y a les cinq changements.

